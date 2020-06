Tygodniowy przegląd prasy (Szczebrzeszyn, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Przy niedzielnym śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 7.06 do 13.06.2020

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczebrzeszyna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w Szczebrzeszynie i okolicy. Które kąpieliska są czynne 14.06.2020?”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Przegląd tygodnia Szczebrzeszyn od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w Szczebrzeszynie i okolicy. Które kąpieliska są czynne 14.06.2020? Kąpieliska czynne 14.06.2020 w Szczebrzeszynie. Szukasz miejsca w Szczebrzeszynie, gdzie można popływać? Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko w Szczebrzeszynie jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Sprawdź, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Szczebrzeszynie. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Szczebrzeszynie znajdziesz w artykule. Kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie czasu wolnego nad wodą. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Szczebrzeszynie i okolicy. 📢 Kolejki NFZ Szczebrzeszyn. Najbliższe terminy do lekarzy w Szczebrzeszynie. Ile trzeba czekać na termin wizyty u lekarza? Jak sprawdzić, gdzie są najkrótsze kolejki do lekarzy w Szczebrzeszynie? Oto lista z terminami oczekiwania do poszczególnych lekarzy najważniejszych specjalizacji. Gdzie dostaniemy się bez kolejek i kto może zostać przyjęty bez kolejki w ramach NFZ w Szczebrzeszynie? Terminy są długie, a czas oczekiwania zazwyczaj przekracza miesiąc. Możesz skorzystać z telefonu i zadzwonić na infolinię lub sprawdzić w naszym serwisie aktualne kolejki do lekarzy w Szczebrzeszynie.

📢 Prof. Mikołejko: Polskość jest fascynująca, piękna i straszna Jeżdżę po Polsce także dla siebie samego, żeby się odnaleźć w polskości. Żeby jej doświadczyć i przeżyć ją jak najgłębiej, także w wymiarze metafizycznym, związanym z kwestią dobra i zła. Pracy i niszczenia. Trwania i przemijania - mówi filozof prof. Zbigniew Mikołejko

📢 Tęczowe Disco przed Pałacem Prezydenckim. W szeregach opozycji ostry spór ws. LGBT. Robert Biedroń: PO chowa głowę w piasek Karta Rodziny, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, na nowo ożywiła dyskusję na temat miejsca i roli osób LGBT w polskim społeczeństwie. Społeczność LGBT postanowiła w Boże Ciało wyjść na ulicę i pokojowo zatańczyć przed Pałacem Prezydenckim. Zarówno prawa, jak i lewa strona zaczęły się wzajemnie oskarżać o prowokację. A co na temat zaistniałej sytuacji mieli do powiedzenie kandydaci opozycji? 📢 „Ogromne rozluźnienie w narodzie”. Szpital SPSK 1 w Lublinie apeluje do mieszkańców, aby nosili maseczki Mimo, iż rząd poluzował restrykcje związane z noszeniem maseczek w przestrzeni publicznej, jednak Lublinianie zapominają ich nosić m.in. w sklepach. Problemem jest także nie zakrywanie nosa. Anna Guzowska, rzecznik SPSK 1 w Lublinie apeluje mieszkańców o zachowanie rozsądku.

📢 Niedługo zmienimy walutę na euro? Polska coraz bliżej spełnienia warunków przystąpienia do strefy euro Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia coraz więcej warunków umożliwiających przystąpienie do strefy euro. Aktualnie można mówić o dwóch „zaliczonych” kryteriach. Musimy spełnić jeszcze dwa wymogi. KE właśnie opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji, ocenia ono postępy członków UE w drodze do strefy euro. 📢 Czy Europie grozi wybuch wulkanu? Naukowcy ostrzegają przed coraz większą aktywnością wulkaniczną W czasopiśmie „Geophysical Journal International” pojawił się artykuł o wzmożonej aktywności wulkanicznej w paśmie górskim Eifel w południowo-zachodnich Niemczech. Teoretycznie erupcja wulkanu w tym miejscu mogłaby wręcz zmienić klimat całego kontynentu. Na nasze nieszczęście obserwowane przez naukowców zjawiska tylko się nasilają.

📢 Księża z Lubelszczyzny wzięli udział w nowatorskim projekcie. Co z tego wyszło? Jeden jest bajkopisarzem, drugi radiowcem, trzeci to muzyk i sportowiec. Do tego wszyscy są księżmi. Co jednak ich jeszcze łączy? W 2011 roku zostali twarzami niezwykłego kalendarza.

📢 Prawo jazdy kat. B z szerszymi uprawnieniami? Nowe przepisy mają ułatwić życie kierowcom Prawo jazdy kat. B może już niedługo zyskać nowe uprawnienia. Chodzi o zmiany w ustawie o transporcie drogowym podnoszące dopuszczalną masę pojazdu. Nowe przepisy mogą wejść w życie w przyszłym roku – taką informację przekazał wiceminister infrastruktury Rafał Weber w odpowiedzi na poselską interpelację. 📢 Na koronawirusa chorują też pracownicy służby zdrowia. W tym lekarze Dane z województwa pokazują, że co najmniej sześć procent zakażonych koronawirusem to personel medyczny. Zdaniem ekspertów nie jest to mało. Trzeba też pamiętać, że nie są oni poddawani badaniom, tak często, jak chociażby w przypadku górników na Śląsku. 📢 Dzisiaj zamojski hejnalista zagra w cztery strony świata. Z okazji urodzin miasta z wieży ratuszowej zostanie pozdrowiony również Kraków Trwają obchody 440 rocznicy podpisania aktu lokacyjnego miasta Zamość. W środę odbyła się na dziedzińcu ratusza uroczysta sesja Rady Miasta. Na znak solidarności z Zamościem 10 czerwca dźwięki hejnału popłynęły z wieży mariackiej w Krakowie. Dzisiaj to Zamość pozdrowi Kraków. Czyżby historia kilkusetletnich waśni między miastami miała się zakończyć?

📢 Szczepionka ze śliny komara pomoże uniknąć kolejnych epidemii? Będzie uniwersalna. "Przełomowy wynik badań" Jessica Manning postanowiła stworzyć szczepionkę, korzystając z patogenów obecnych w ślinie komara. Jej idea ewoluowała i zaangażowała zespół naukowców do pracy nad uniwersalną szczepionką, która miałaby chronić przed jakimkolwiek wirusem przenoszonym przez owady. Pierwsze wyniki eksperymentów dały zaskakujący rezultat. Inni naukowcy patrzą na prace Manning z zachwytem. - To fundamentalne badania - stwierdzają.

📢 Atrakcje turystyczne w Bielsku-Białej i okolicach. W tych miejscach nie będziesz się nudzić Bielsko-Biała i jego okolice to wyjątkowo malowniczy region, w którym trudno się nudzić. Zobacz, jakie atrakcje turystyczne czekają na Ciebie. 📢 Polska otwiera granice. Ale połowa Europy nie wpuści do siebie Polaków! Polska otwiera w sobotę granice z Unią Europejską - ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Na oficjalnej rządowej stronie poświęconej koronawirusowi natychmiast pojawiła się informacja, że ta decyzja oznacza "swobodę podróżowania". Niestety, tak kolorowo nie jest. Bo wiele europejskich krajów swoje granice dla Polaków nadal będzie miało zamknięte. Wszystko przez to, że Polsce ciągle nie zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa. Które kraje nie wpuszczą Polaków mimo otwarcia granic? Zobacz na kolejnych slajdach - posługuj się klawiszami strzałek, myszką lub gestami.

📢 Lek na koronawirusa w Polsce. Ucieka nam szansa na stworzenie leku na COVID-19. Może uratować miliony osób [12.06.2020] Lek na koronawirusa. Dlaczego produkcja polskiego leku na koronawirusa nie może ruszyć z miejsca? Polska uczestniczy w naukowym wyścigu dotyczącym prac nad lekiem na COVID-19. Piątkowe wydanie "Rzeczpospolitej" alarmuje, że ucieka nam szansa na stworzenie leku, który może uratować miliony ludzi. Firma Biomed Lublin jest gotowa do produkcji leku, lecz jej start hamują... procedury, przez które zbyt mało osocza ludzkiego trafia do zakładu. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? Ministerstwo Zdrowia, Agencja Badań Medycznych, a może ktoś inny? 📢 Masz piaszczysty ogród? Zobacz, jakie rośliny warto posadzić - polecamy kwiaty i krzewy Piaszczysta ziemia w ogrodzie zdarza się dość często. Nie wszystkie rośliny dobrze na niej rosną. Ale są takie, które ją uwielbiają. Oto one.

Ile można zarobić za bycie w komisji wyborczej?