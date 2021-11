Tygodniowy przegląd prasy 28.11.2021: Szczebrzeszyn, 21.11-27.11.2021. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Przegląd tygodnia: Szczebrzeszyn, 28.11.2021. 21.11 - 27.11.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Horoskop to seria przepowiedni zapisanych w gwiazdach dla znaków zodiaku. To, pod jakim urodzimy się znakiem zodiaku to całkowity przypadek, choć wraz z gwiazdą, pod jaką się urodziliśmy, otrzymujemy też szereg cech charakteru. Sprawdźcie, zatem co nas czeka w nadchodzącym roku 2022.

Od kilku dniu internauci żyją nietypowym zdjęciem, które zostało zrobione w Lublinie. - Chodnik najwyraźniej inspirowany obrazami Picassa albo Salvadora Dali – pisze jeden z użytkowników Twittera. O co chodzi?