Tygodniowy przegląd prasy 12.12.2021: Szczebrzeszyn, 5.12-11.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Przegląd tygodnia: Szczebrzeszyn, 12.12.2021. 5.12 - 11.12.2021: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Padwa Północy za jaką uważany jest Zamość od grudnia może śmiało uchodzić za kandydata do tytułu „Bajecznej zimowej stolicy”. Iluminacje, które zainstalowano na Rynku Wielkim prezentują się fenomenalnie – zwłaszcza wieczorem. W efekcie wielu mieszkańców wybiera się na zamojski rynek by uwiecznić świąteczną atmosferę, jaka zawitała do miasta. Jednym z nich jest autor filmu, który został opublikowany w serwisie You Tube.

Dieta zgodna z grupą krwi jest modna, szczególnie wśród osób prowadzących prozdrowotny styl życia. Zasady tego sposobu żywienia określają, jakie produkty powinny jeść osoby posiadające konkretną grupę krwi. Według twórcy tej diety, odpowiednio dobrany jadłospis może zmniejszyć ryzyko rozwoju m.in. cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Sprawdź, na czym polegają zasady żywienia zgodnie z grupą krwi.