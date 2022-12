Trasy spacerowe do 35 km od Szczebrzeszyna. Urocze miejsca na krótką wyprawę w weekend 24 - 25 grudnia

Szukasz pomysłu na urokliwą trasę na spacer ze Szczebrzeszyna? Oto nasze pomysły, gdzie warto sie wybrać. Mamy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na spacer wśród zieleni w odległości do 35 km od Szczebrzeszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w okolicy Szczebrzeszyna przygotowaliśmy na weekend.

Spacerem ze Szczebrzeszyna We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 35 km od Szczebrzeszyna, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Bukowa i Piaseczna Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,32 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podejść: 122 m

Suma zejść: 119 m Spacerowiczom ze Szczebrzeszyna trasę poleca Erishkigal Trasa od wejścia do RPN (za opłatą) najpierw z podbiegiem pod Bukową Górę, a potem z powrotem do Pomnika Leśników i znów podbieg na Piaseczną Górę.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlakiem Szumów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,15 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 332 m

Suma zejść: 361 m Trasę dla spacerowiczów ze Szczebrzeszyna poleca Szymek84

Większość trasy pokrywa się ze Szlakiem „Szumów" - jest to okrężny szlak pieszy o długości 17 km biorący swój początek w Suścu na stacji PKP i tam kończący swój bieg. Kierunek jego zwiedzania jest dowolny, jednak dla mniej wprawionych piechurów polecam zwiedzanie idąc na zachód. Istnieje wówczas możliwość skrócenia trasy do 12 km przy jednoczesnym obejrzeniu najciekawszych fragmentów. Szlak prowadzi przez atrakcyjny i bardzo popularny w Polsce rezerwat "Nad Tanwią". Powstał on w 1958 roku i obejmuje swym zasięgiem powierzchnię ok. 41 ha. Chroni najpiękniejsze fragmenty dolin rzeki Jeleń i Tanew wraz z seriami małych wodospadów. Na zakolu rz. Tanew w miejscowości Huta Szumy (dawniej Rebizanty) na odcinku 400 m znajduje się ich aż 24. Charakteryzują się regularnym położeniem, przeważnie wzdłuż prostych linii, poprzecznie do brzegu rzeki a od dźwięku spadającej wody nazywają je „szumami".

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Szumów (niebeski, okrężny) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,88 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 214 m

Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Szczebrzeszyna

Nawiguj

