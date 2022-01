Ścieżki spacerowe do 35 km od Szczebrzeszyna. Pomysły spędzenie czasu w weekend 5 - 6 lutego?

Trasy spacerowe w pobliżu Szczebrzeszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 35 km od Szczebrzeszyna, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Bieg Nad Tanwią 2016

Stopień trudności: 1

Dystans: 9,99 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 54 m

Suma zejść: 55 m

Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Szczebrzeszyna

Trasa o długości 10 km została wytyczona w celu przeprowadzenia "Biegu nad Tanwią 2016", który odbędzie się w Suścu w dniu 1 maja 2016 r. o godz. 13:00.