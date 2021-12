Przegląd tygodnia z 26.12.2021 w Szczebrzeszynie. Najważniejsze wydarzenia od 19.12 do 25.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Lublin ma nową mieszkankę. Wszystko za sprawą decyzji, jaką podjęła aktorka znana m.in. z takich produkcji jak: „Ranczo” i „Na dobre i na złe”. Emilia Komarnicka-Klynstra postanowiła dołączyć do męża i towarzyszyć mu w codziennym sprawowaniu funkcji dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Jak widać na oficjalnym profilu aktorki przeprowadzka do Lublina okazała się strzałem w dziesiątkę.

Uszka z kapustą i grzybami to pyszne pierożki podawane tradycyjnie do wigilijnego barszczu. Zaskocz swoich bliskich i na święta Bożego Narodzenia przygotuj samodzielnie domowe uszka. Wyjaśniamy, jak krok po kroku zrobić farsz i ulepić pierożki. Przekonaj się, jakie to proste! Wypróbuj nasz przepis na uszka do wigilijnego barszczu.

Dla tych, którzy wierzą z w horoskopy, z pewnością nie jest tajemnicą, że wibracja numerologiczna z dokładnością opisuje nasze ścieżki życia. Wystarczy dodać do siebie liczby z daty urodzenia, aby wyliczyć swoją liczbę życia. Nowy Rok numerologiczny rozpoczął się 7 września 2021 roku. Stary cykl zmian nareszcie dobiegł końca! Zobacz, jak obliczyć swoją liczbę życia. Wtedy dowiesz się, co czeka Cię w nadchodzącym 2022 roku.