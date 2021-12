Przegląd tygodnia z 19.12.2021 w Szczebrzeszynie. Najważniejsze wydarzenia od 12.12 do 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczebrzeszyna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.12 a 18.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ścieżki nordic walking do 35 km od Szczebrzeszyna. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 18 - 19 grudnia”?

Przegląd tygodnia: Szczebrzeszyn, 19.12.2021. 12.12 - 18.12.2021: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ścieżki nordic walking do 35 km od Szczebrzeszyna. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 18 - 19 grudnia Szukasz ciekawych tras do nordic walking niedaleko Szczebrzeszyna? Wspólnie z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Poznaj nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać ze Szczebrzeszyna na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy szlaki w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi. 📢 Fusy z herbaty to sposób na piękne rośliny doniczkowe i ogrodowe. Jak stosować fusy z herbaty do kwiatów? Fusy z herbaty przeważnie wyrzucamy. To spory błąd, szczególnie jeśli mamy jakieś kwiaty. Fusy z herbaty zawierają substancje mineralne, które są potrzebne roślinom, poprawiają też strukturę podłoża i sprawiają, że ziemia lepiej zachowuje wilgoć. Można – i warto – nimi zasilać kwiaty doniczkowe, ale przydadzą się też w ogrodzie. Jeśli chcemy stosować fusy z herbaty jako nawóz, trzeba przestrzegać kilku zasad. Podpowiadamy, jak najlepiej je wykorzystać i jakie rośliny docenią herbaciane resztki.

📢 Trendy 2022. Jak wybierać codzienne ubrania i make-up? Co będzie na topie, zdaniem stylistki i makijażystki polskich gwiazd Zastanawiałyście się, co w 2022 roku będzie modne? Karolina Trębacz stylistka i makijażystka polskich gwiazd zdradzi tajemnice, jakie ubrania powinny znaleźć się w kobiecej szafie, jak dobierać dodatki i czy kolor roku Very Peri sprawdzi się w makijażu?

Tygodniowa prasówka 19.12.2021: 12.12-18.12.2021 Szczebrzeszyn: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Szczebrzeszynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lubisz słodkie mandarynki? Te wskazówki pomogą ci je dobrze wybrać. Sprawdź, jak odróżnić słodkie i soczyste mandarynki od kwaśnych Mandarynki są znakomitym źródłem witaminy C, która jako silny przeciwutleniacz chroni komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych. Owoce te mają niski indeks glikemiczny i mogą wspierać odchudzanie. Ich smak zależeć będzie od rodzaju, kraju pochodzenia oraz zawartości soku owocowego. Sprawdź, czym kierować się podczas zakupu mandarynek.

📢 Są znani i gotują. Brodka jako Monia Mąci w kuchni, Brodzik pichci dla rodziny. Te znane osoby mają kulinarną pasję Wielu z nas chętnie chwali się w sieci tym, co je i gotuje, szczególnie podczas pandemii, podczas której więcej czasu spędzamy w domu. Podobnie jest ze znanymi osobami. Dzielą się swoimi przepisami na rodzinne potrawy lub pokazują dania przywiezione z odległych zakątków świata. Wśród znanych osób z pasją do gotowania znajdziemy piosenkarzy, aktorów, dziennikarzy oraz internetową edukatorkę. Zobaczcie w naszej galerii, kto lubi gotować. 📢 Brakuje rąk do pracy. Poczta Polska poszukuje na Lubelszczyźnie m.in. listonoszy i pracowników sortowni. Oto najnowsze ogłoszenia Największy pracodawca w kraju poszukuje pracowników. Poczta Polska, która zatrudnia blisko 80 tys. osób oferuje pracę m.in. jako listonosz lub pracownik sortowni. W galerii zdjęć znajdziesz szczegóły dotyczące konkretnych ogłoszeń. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 W Korei Południowej powstaje pierwsze na świecie pływające miasto. To odpowiedź na zmiany klimatu U wybrzeży Korei Południowej powstaje Oceanix City. To pierwsze na świecie pływające miasto. Ma być ekologiczne, samowystarczalne i pomieścić 10 tysięcy ludzi - w początkowej fazie. W prototypowej dzielnicy będzie można zamieszkać już w 2025 r. Jak będzie wyglądało życie na wodzie? Zobaczcie wizualizacje tego niezwykłego przedsięwzięcia. 📢 Święta w kuchni – gadżety do bożonarodzeniowych wypieków. Zobacz, jakie świąteczne akcesoria kuchenne warto kupić Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.

📢 Stwórz magię świąt w swoim domu. Te ręcznie malowane bombki zamienią twoją choinkę w piękne świąteczne drzewko. Zobacz wspaniałe ozdoby Do świąt pozostało już niewiele czasu. Ale na tyle wystarczająco, by należycie się do nich przygotować. Jednym z ważniejszych punktów przygotowań jest oczywiście choinka i świąteczne dekoracje. I tu mamy podpowiedź – jeśli brakuje ci pięknych ozdób, to w atrakcyjnej cenie możesz kupić piękne ręcznie malowane bombki. A te na pewno stworzą magiczną atmosferę w gronie najbliższych. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lubelskie. W których gminach jest najmniej zaszczepionych mieszkańców? Sprawdź aktualne dane W tych gminach poziom szczepień przeciwko koronawirusowi jest na najniższym poziomie w województwie lubelskim. Sprawdź aktualne dane pochodzące ze strony gov.pl/web/szczepienia-gmin. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Niedziele handlowe w 2022 r. Zobacz, kiedy sklepy będą otwarte 2022 będzie już czwartym rokiem obowiązywania zakazu handlu w niedziele w Polsce. Podobnie jak w mijającym już 2021, ustawa dopuszcza siedem niedziel handlowych. Zobacz, kiedy będzie można zrobić zakupy. 📢 Czas na Roślinne Święta! Wege Wigilia i Boże Narodzenie to nic trudnego – sprawdź, jak przygotować tradycyjne dania! Gościsz przy stole wegetarianina, wegana, alergika? A może wybierasz roślinną dietę? Tradycyjne świąteczne potrawy bez produktów zwierzęcych wciąż są pyszne, a przy tym zdrowsze niż w klasycznym wydaniu. Sprawdź, jakie zamienniki wędlin, mleka, serów i jajek wybrać do wigilijnych i bożonarodzeniowych potraw i jak łatwo przygotować roślinne Święta!

📢 Jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych. Niegrzeczny Święty Mikołaj zaprasza do Santa Pauli w Hamburgu Byliście grzeczni w tym roku? Jeśli nie, Święty Mikołaj zna miejsce, w którym takie huncwoty jak Wy mogą się nieźle zabawić. To unikalny jarmark bożonarodzeniowy dla dorosłych, Santa Pauli w Hamburgu, przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia. Wśród atrakcji „apteka grzanego wina”, pokazy striptizu i bardzo nietypowe karaoke.

