Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Szczebrzeszynie. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Szczebrzeszyn, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Które znaki zodiaku przyciągają się niczym magnes? Osoby spod których znaków zodiaku pasują do siebie najlepiej i stworzą idealny związek? Wielu astrologów uważa, że można wyznaczyć pary znaków zodiaku, które będą idealnie do siebie pasować. Okazuje się, że to, kto do nas pasuje i z kim stworzymy szczęśliwy związek zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Które znaki zodiaku powinny być razem? Osoby spod których znaków zodiaku przyciągają się jak magnes? Zobacz!

350 kompleksowych kontroli placówek handlowych zaplanował na 2022 rok Główny Inspektorat Pracy. Sprawdzane będzie przestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy. Ponadto kontrolowany będzie również handel w niedziele i święta. - W niedzielę, 13 lutego inspektorzy PIP skontrolują otwarte sklepy, by sprawdzić, czy nie łamią przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - zapowiedziała Państwowa Inspekcja Pracy. Za obchodzenie przepisów grozi kara do 100 tys. zł.