Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Szczebrzeszynie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd sierpnia 2020 w Szczebrzeszynie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Powrót do szkoły 1 września 2020: 10 zasad dla uczniów, które mogą pomóc uchronić się przed zakażeniem koronawirusem w szkole Nowy rok szkolny 2020/2021 już za kilka dni. Od 1 września 2020 r. uczniowie powinni zacząć naukę w szkołach. Zdaniem MEN i GIS dziesięć zasad pozwoli ograniczyć uczniom ryzyko zachorowania na koronawirusa. 📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Wyłączenia prądu w Szczebrzeszynie. Gdzie 1.09 może wystąpić awaria lub planowe wyłączenie prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w Szczebrzeszynie 1.09? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twoim mieście. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, modernizacja sieci lub budowy. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w Szczebrzeszynie. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie możliwe są wyłączenia prądu 1.09. Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Tygodniowy przegląd prasy (Szczebrzeszyn, 23.08-29.08.2020), poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Szczebrzeszyna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.08 a 29.08.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imieniny Gaudencji 30.08. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Gaudencji? Oryginalne życzenia imieninowe”? 📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał.

📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Nawałnica nad Lubelszczyzną. Zobacz krajobraz po burzy Sprawdziły się niepokojące prognozy pogodowe dla woj. lubelskiego. W środowe popołudnie nad regionem szalały burze i nawałnice. Najwięcej szkód wyrządziły w powiatach: ryckim, lubelskim i łukowskim. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Licytacje komornicze na Lubelszczyźnie. Poszukaj auta dla siebie Citroen C5 z 2005 r., a może skoda superb z 2009 r.? Zobacz auta, które można kupić w sierpniu na licytacjach komorniczych w województwie lubelskim. Sprawdź, może znajdziesz coś dla siebie.

📢 Ginekolog: kolejki NFZ Szczebrzeszyn. Jakie są terminy do Ginekologa w Szczebrzeszynie? Jak długo trzeba czekać na wizytę do Ginekologa w Szczebrzeszynie? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do Ginekologa najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do Ginekologa zbyt długo. Gdzie w Szczebrzeszynie dostaniesz się do Ginekologa najszybciej? 📢 Rogaliki drożdżowe z powidłami śliwkowymi. Najlepszy przepis! Zobacz wideo i zdjęcia Mamy dla Was przepis na pyszne, delikatne, drożdżowe rogaliki z powidłami śliwkowymi. Idealnie smakują na śniadanie lub jako słodki przysmak do kawy czy herbaty. Zobaczcie wideo i zdjęcia. Polecamy! 📢 Powrót do szkoły od 1 września. Nie wszyscy chcą ryzykować. Za nieposłanie dziecka do szkoły mogą grozić wysokie kary Polacy nie są zgodni co do tego czy powrót uczniów do szkół w czasie pandemii koronoawirusa to właściwe posunięcie – wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. O gotowości placówek na przyjęcie dzieci i młodzieży przekonuje szef MEN Dariusz Piontkowski. Ponadto za nieposłanie dziecka do szkoły może grozić wysoka kara pieięzna.

📢 Gorce. Ten mężczyzna to grzybowy król. W swoim życiu zebrał ich już zapewne... kilka ton [25.08] Na Podhalu dziś pada deszcz, a jutro wyjdzie słońce. Dla grzybiarzy oznacza to, że w okolicznych lasach można spodziewać się prawdziwego wysypu prawdziwków, kozaków czy maślaków. Mamy jednak i złą nowinę... Jest niemal pewne, że gdy te już wyrosną, to padną łupem... Janusza Denenfelda. Ten mieszkaniec Nowego Targu to prawdziwy "Grzybowy Terminator". Mężczyzna od lat zbiera grzyby tonami, a następnie chwali się zdobyczami na swoim facebooku. 📢 Lublin żegna Piotra Szczepanika. Z balkonu ratusza zabrzmiał utwór „Kochać” „Kochać” jeden z największych przebojów Piotra Szczepanika zabrzmiał w piątek w samo południe z balkonu lubelskiego ratusza. To hołd Lublina dla artysty, który zmarł 20 sierpnia. 📢 Radny PiS i nauczyciel Jacek Budziński pod ostrzałem za wpis o LGBT+. Jak się tłumaczy? "Są tu dziewczyny z LGBT? Jakich podpasek używacie, żeby w jaja nie uwierały?" – ten post na Facebooku zamieszczony w jednym z komentarzy przez radnego Jacka Budzińskiego z PiS sprowadził na niego wielką falę krytyki. Jak on sam odnosi się to całej sprawy?

📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

📢 Łukasz Szumowski złożył rezygnację z funkcji ministra zdrowia. "Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem" Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że podaje się do dymisji. - Chcę wrócić do zawodu. Chcę leczyć ludzi - powiedział. Jednocześnie dodał, że "nigdzie nie znika, nie odchodzi, pozostaje posłem, pozostaje w przestrzeni publicznej". Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nazwisko kolejnego ministra zdrowia poznamy do końca tygodnia. W poniedziałek do dymisji podał się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

📢 Czas na nowe 300+. Połowa dzieci nie otrzymało wciąż 300 zł na szkolne zakupy. Jak załatwić pieniądze jeszcze przed 1 września: 24.08.2020 Złożenie wniosku o 300 zł wyprawki dla ucznia (Dobry Start) w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. A najlepiej zrobić to elektronicznie, wtedy nawet złożenie wniosku teraz, na kilkanaście dni przed nowym rokiem szkolnym prawie na pewno poskutkuje wpływem pieniędzy na konto jeszcze przed początkiem nauki. 📢 Zakażenie na intensywnej terapii. Chorych jest dwóch pracowników SPSK4. Lista aktualnych ognisk w regionie U dwóch z pracowników intensywnej terapii w szpitalu przy Jaczewskiego stwierdzono koronawirusa. Wstrzymano przyjęcia pacjentów. Zobacz, w naszej galerii wszystkie ogniska epidemiologiczne w regionie.

📢 Kobiety w szeregach lubelskich "terytorialsów". Są odważne i piękne. Zobacz zdjęcia Potrafią posługiwać się bronią, biorą udział w działaniach kryzysowych, są zaangażowane w walkę z koronawirusem w woj. lubelskim - kobiety w WOT radzą sobie świetnie! Mamy dla Was galerię zdjęć pięknych i odważnych ochotniczek 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zobaczcie galerię.

Wraca zasiłek opiekuńczy. Na razie na 20 dni