Przegląd prasy 8.01.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Rodzinny kapitał opiekuńczy to dodatkowe świadczenie dla rodzin z dziećmi. Jest jednym z filarów "Polskiego Ładu". Zacznie obowiązywać od 2022 roku. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wyznawcy prawosławia i grekokatolicy rozpoczęli świętowanie Bożego Narodzenia. 6 stycznia w wielu domach na wschodzie Polski, całe rodziny zasiadły do wigilijnej wieczerzy. Po uroczystej kolacji, prawosławni z całą rodziną udają się do cerkwi na całonocne czuwanie, które zaczyna się o północy i trwa kilka godzin. Uroczysta liturgia o północy to także adoracja ikony Narodzenia Pańskiego - jest odpowiednikiem katolickiej pasterki. Aby zobaczyć zdjęcia z uroczystości kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE