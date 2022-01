Przegląd prasy 7.01.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Prasówka Szczebrzeszyn 7.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Od 4 stycznia 2022 r. obowiązuje nowe prawo unijne, zgodnie z którym klienci salonów tatuażu będą mieli prawo zażądać przedstawienia etykiety z substancjami wchodzącymi w skład atramentu używanego do wykonania tatuażu. Wszystko na mocy rozporządzenia REACH w Unii Europejskiej, które ma na celu ograniczenie stosowania tysięcy niebezpiecznych chemikaliów używanych w tuszach do tatuażu i makijażu permanentnego. Czy zmiana oznacza podwyżki cen usług i trudniejszy dostęp do salonów tatuaży?