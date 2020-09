Przegląd prasy 31.08.2020 Szczebrzeszyn, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Fotowoltaika zdobywa w Polsce coraz większą popularność. Głównymi motywacjami do zakupu paneli są chęć zaoszczędzenia pieniędzy oraz ekologia.

Zwierzęta mogą zarażać się koronawirusem, przez co są niebezpieczne dla ludzi. Zbadano, że ryzyko infekcji SARS-Co2 dotyczy aż 410 gatunków kręgowców, w tym wielu zagrożonych wyginięciem. Naukowcy wskazują zwierzęta są najbardziej podatne na zachorowanie w wyniku kontaktu z człowiekiem i apelują o wzmożoną ochronę dzikiej przyrody, jak i zwierząt żyjących w niewoli.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 to kontrowersyjny temat. Od 1 września 2020 r. wzrasta kwota zasiłku dla bezrobotnych. To już druga podwyżka w tym roku. Sprawdź, jakie są pozostałe zmiany obejmujące bezrobotnych.

Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 31.08.2020 w Polsce stwierdzono już 67 372 przypadków zakażeń oraz 2 039 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy.

Pierwszego dnia września tradycyjnie odbywa się rozpoczęcie roku szkolnego - choć nie zawsze tak było. Jak dawniej wyglądały uroczystości związane z początkiem nauki? Pochody ze sztandarami, nabożeństwa, ślubowania czy pasowanie na ucznia - wszystko to zobaczycie na archiwalnych zdjęciach w galerii.

Kompleks ultranowoczesnych laboratoriów, innowacyjne badania z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej i transplantologii oraz szpital do prowadzenia eksperymentalnych terapii u ludzi. Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR) to ostatni, kluczowy etap tworzenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wzorcowego ośrodka medycyny translacyjnej umożliwiającej transfer wyników badań prowadzonych na zwierzętach do medycyny człowieka. W placówce będą prowadzone badania dotyczące fizjologii i patofizjologii chorób oraz schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego, a także nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej. Inwestycja znacząco wzbogaci potencjał badawczy Uczelni w zakresie biomedycyny i stanie się jednym z wiodących tego typu ośrodków nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Otwarcie Centrum planowane jest jeszcze w tym roku.