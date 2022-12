Przegląd prasy 24.12.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Prasówka Szczebrzeszyn 24.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ekspresowo zorganizowana Wigilia Starego Miasta już za nami - pomimo złej pogody w krużgankach pojawiło się całkiem sporo świętujących. Wigilijnych gości witali roześmiani gospodarze: przeor Krzysztof Modras OP, biskup Adam Bab i... sam Święty Mikołaj. Do tego ostatniego ustawiały się prawdziwe kolejki - i to nie tylko samych dzieci. Wszyscy przełamali się opłatkiem, a potem ruszyli do suto zastawionych stołów. Wszystkiemu towarzyszyły kolędy w wykonaniu profesjonalnych muzyków.