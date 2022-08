Przegląd prasy 20.08.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Prasówka Szczebrzeszyn 20.08: top 3 artykuły z wczoraj

Bóle głowy to jedna z najczęstszych dolegliwości zdrowotnych, z jakimi borykamy się na co dzień. Część z nich ma podłoże w innych chorobach, ale w wielu przypadkach ustalenie jednej przyczyny jest trudne. Do takich bólów głowy należą m.in. migreny i bóle napięciowe. W ich łagodzeniu pomocne mogą być zioła, z których przygotowuje się napary, odwary i nalewki. Regularne piecie herbatek może pomóc także w zapobieganiu niektórym rodzajom bólów głowy. Sprawdź, po które zioła sięgać.