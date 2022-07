Przegląd prasy 20.07.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07, w Szczebrzeszynie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lublin. Nie brakuje chętnych na asortyment prosto od wojska! Co możesz kupić w Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej? Zobacz”?

Prasówka Szczebrzeszyn 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lublin. Nie brakuje chętnych na asortyment prosto od wojska! Co możesz kupić w Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej? Zobacz Zainteresowanie asortymentem prosto od wojska nie maleje. A na liście znajduje się aż 86 pozycji, które mogą być twoje w dobrej cenie. Co tym razem oferuje Agencja Mienia Wojskowego przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie? Zobacz oferty od AMW. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Osoby z niepełnosprawnością rozwijają talenty we Włodawie. Zdobyli grant, zorganizowali zajęcia Warsztaty z mikroskopowania, propagowanie zdrowego stylu życia czy nauka robienia domowego masła i kiszonek – tak Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym LEPSZE JUTRO aktywizowało swoich podopiecznych. Zajęcia uzyskały wsparcie z programu Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi”. Nabór wniosków w nowej edycji trwa.

📢 Yennefer z Wiedźmina w Elden Ring - piękna czarodziejka zawitała do świata From Software. Jak się prezentuje? Elden Ring to jedna z najgłośniejszych gier tego roku. Co ciekawe, produkcja okazała się także dużym polem do popisu kreatywności i to na wielu polach. Jednym z tego przykładów jest odwzorowanie w grze czarodziejki Yennefer, doskonale znanej wszystkim fanom Wiedźmina. Jak się prezentuje? Sprawdźcie.

Prasówka 20.07 Szczebrzeszyn: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczebrzeszynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biała Podlaska: 78-latek stracił 120 tysięcy złotych - myślał, że inwestuje w akcje Orlenu Senior stracił swoje oszczędności, kiedy za namową "maklera giełdowego" zainstalował na swoim komputerze i telefonie aplikację, która umożliwiała zdalną kontrolę tych urządzeń. 78-latek cały czas myślał, że inwestuje w akcje Orlenu.

📢 Lublin. Zaskoczenie w toalecie. Na plecy mężczyzny spadł wąż Niespodziewany gość pojawił się w jednym z mieszkań przy ul. Bursztynowej w Lublinie. Na plecy lokatora, który korzystał właśnie z toalety, spadł wąż mahoniowy. 📢 Woda rodzynkowa na odchudzanie, lepszą pracę wątroby i w profilaktyce nowotworowej. Oto 5 powodów, dla których warto pić wodę rodzynkową Rodzynki to popularne bakalie, które stanowią nieodłączny element wielu ciast, deserów, a nawet sałatek i dań głównych. Są one cennym źródłem przeciwutleniaczy, które chronią komórki i tkanki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników tlenowych. Dodatkowo zawierają jod, czyli pierwiastek niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy. Warto sięgać również po wodę rodzynkową, która wspiera układ pokarmowy, a także zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów. Oto 5 najważniejszych korzyści zdrowotnych, wynikających z jej codziennego spożywania.

📢 Kodeks drogowy 2022. Prawo jazdy. Czy kursant może zostać ukarany mandatem? Mandat karny może zostać nałożony na kierowcę, który nie przestrzega przepisów. Ale czy ukarany może zostać kursant, który dopiero się uczy? 📢 Tanie latanie to już przeszłość? Ceny biletów lotniczych wystrzeliły Drastyczny wzrost cen paliwa lotniczego, braki kadrowe, strajki i żądania płacowe personelu to główne bolączki branży przewoźników lotniczych. Efektem tego jest m.in. chaos na lotniskach, w szczególności europejskich, masowe anulowanie lotów oraz spore podwyżki cen biletów. Czasy taniego latania mamy już za sobą? 📢 Nadciągają upały. IMGW ostrzega. Może być nawet 36 stopni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadał ostrzeżeniom najwyższą rangę w trzystopniowej skali. Będą one obowiązywać od południa we wtorek aż do wieczora w czwartek.

📢 Uczniowie odpoczywają, a nauczyciele szukają pracy. W województwie lubelskim ponad pół tysiąca ofert 569 w całym województwie, w tym 71 w samym Lublinie – tyle ofert o wolnym miejscu pracy dla nauczycieli było wczoraj na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie. Największy problem jest z fizykami.

