Przegląd prasy 19.03.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Prasówka Szczebrzeszyn 19.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Minister Spraw Zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, zapowiedział, że pomoc ze strony państw zachodnich w zapewnieniu Ukrainie zaplecza militarnego spotka się z reakcją ze strony Rosyjskiej. "Wszystkie transporty wwożące do Ukrainy broń staną się celem Rosji" - zapowiedział Ławrow. Niewątpliwie jest to bezpośrednia groźba skierowana do państw natowskich.