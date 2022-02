Przegląd prasy 19.02.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Prasówka Szczebrzeszyn 19.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Naukowcy wciąż poszukują przyczyn długiego covid. Potencjalnym sprawcą jego objawów jest zaburzony skład mikroorganizmów w jelicie nazywany dysbiozą. Jak udowodniono wcześniej, przyczynia się on również do cięższego przebiegu infekcji. By zmniejszyć ryzyko długiego i nasilonego COVID-19, zalecana jest zmiana diety. Sprawdź, co mówią na ten temat wyniki badań!