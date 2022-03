Przegląd prasy 1.03.2022 Szczebrzeszyn. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Szczebrzeszyna

Tęsknicie za nurkowaniem w ciepłych wodach wokół egzotycznych wysp albo obserwowaniem kolorowych ryb, kryjących się w rafie koralowej? A może po prostu lubicie oglądać niesamowite zdjęcia ludzi, dla których fotografowanie jest pasją? Mamy dla Was serię niezwykłych, podwodnych zdjęć, wykonanych przez zwycięzców tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu na Podwodnego Fotografa Roku - Underwater Photographer of the Year 2022.