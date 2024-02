Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Szczebrzeszynie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Pierwszy taniec młodej pary, zbite kieliszki, welon panny młodej, krojenie tortu; zwyczaje związane z tym, jak przebiega ceremonia ślubna i co się dzieje na weselu - mają być zapowiedzią szczęścia i pomyślności w małżeństwie. Weselne zwyczaje i przesądy związane ze ślubem są bardzo liczne, ale czy wiecie, co zrobić, żeby nie mieć od razu dzieci albo jak sprawić, żeby mieć więcej do powiedzenia w związku? Sprawdź, jakie są zwyczaje weselne. Mogą dać do myślenia!

„Jaćwieskie eldorado” – to tytuł wystawy, która w sobotę (10 lutego) zostanie otwarta w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Ekspozycja została przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Warszawie.

To była jedna z najważniejszych inwestycji Zamościa w ostatnich latach. Całkowity koszt remontu zabytkowego gmachu Akademii Zamojskiej (jej budowę rozpoczęto w 1593 roku) to ponad 41 mln 546 tys. zł. Z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja. Prace zostały niedawno zakończone. Do budynku przeniosło się już zamojskie I Liceum Ogólnokształcące. Powstała tam także Zamojska Akademia Kultury.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” ogłosił w piątek (9 lutego) ogólnopolski strajk generalny. Już wiadomo, że przyłączą się do niego inne organizacje rolnicze oraz grupy niezrzeszone. W sumie zaplanowano dotychczas ponad 200 protestów na przejściach granicznych, autostradach i drogach krajowych, w tym w woj. lubelskim.