Prasówka Szczebrzeszyn 7.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Uchodźcy z Ukrainy często przybywają do Polski z niczym – brakuje im nawet czystej bielizny oraz ciepłych ubrań i butów. Chcąc ich wesprzeć, wiele osób przekazuje jednak na zbiórki odzież niezdatną do użytku. Wyjaśniamy, jakimi zasadami się kierować, żeby faktycznie pomóc potrzebującym.

Obiekt otrzymał już administratora. Ma też opóźnienie. Budowa dworca metropolitalnego pochłonie ok. 237 milionów złotych. Jak wygląda obecnie najdroższy budynek, powstający obecnie w Lublinie? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

czarne etui typu book cover do tabletu samsung gal…

Book Cover do Galaxy Tab S7+/S7 FE EF-BT730PBEGEU Etui SAMSUNG

Prasówka 7.03 Szczebrzeszyn: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Szczebrzeszynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

– Nareszcie normalna, spokojna i cicha noc – relacjonuje ks. Wojciech Stasiewicz, który wczoraj wieczorem dotarł do Kamieńskiego w obwodzie dniepropetrowskim (dawny Dnieprodzierżyńsk). – Udało mi się dłużej przespać i organizuję się do wyjazdu do Charkowa.