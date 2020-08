Prasówka Szczebrzeszyn 28.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, która odbyła się w czwartek 27 sierpnia b.r., wywołała niemałe poruszenie. Otóż nieoczekiwanie nowy MZ zapowiedział projekt szeregu zmian w czasie trwania kwarantanny oraz zasadach izolacji. Jak podkreślił, są one zgodne z zaleceniami Światowej organizacji Zdrowia (WHO).

Jestem przekonany, że jeśli przestaniemy zupełnie niepotrzebnie domagać się mądrości i zdolności przewidywania od ministerstwa i kuratorów, a zaczniemy od siebie, to zyskamy przez to odpowiedź na wiele nurtujących pytań - mówi Jan Wróbel, nauczyciel, publicysta

Koty, które nie gubią sierści to ideał? W końcu nie trzeba po nich sprzątać i można bez obaw brać je na kolana. Koty, które nie linieją praktycznie się nie zdarzają – chyba, że w ogóle nie mają sierści. Są jednak takie rasy kotów, które tracą o wiele mniej futra niż inne, a w dodatku ich pielęgnacja jest bardzo prosta. Marzy ci się mruczek, ale taki, który nie zostawia po sobie kłaczków? Zobacz, które rasy kotów nie linieją zbyt obficie!

Tak jak od września uczniowie wrócą do szkoły, tak większość pracowników wróci niebawem do biur, jednak praca będzie wyglądać inaczej niż przed pandemią. Choć praca zdalna spopularyzowała się w ostatnich miesiącach, ma swoje minusy. Dlatego pracownicy bez większego problemu godzą się na powrót do normalnego trybu pracy.

Wysoki poziom szkolenia w łęczyńskim Górniku nie uszedł uwadze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Akademia piłkarska Górnika Łęczna jest jedną z dwóch szkółek na Lubelszczyźnie uhonorowanych złotą gwiazdką związku. To wyróżnienie gwarantuje najwyższy poziom szkolenia młodych adeptów piłki nożnej.