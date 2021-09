Prasówka Szczebrzeszyn 27.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Radni sejmiku województwa lubelskiego zmienili stanowisko w sprawie LGBT. – Nie ma już w nim nic kontrowersyjnego – tłumaczy PiS. Opozycji to nie przekonuje: - Nie rozwiązujecie problemu, który stworzyliście.

Katar, kichanie, kaszel, gorączka, osłabienie. Kiedy przychodzą chłodniejsze dni, przeziębienie często daje się nam we znaki. Na szczęście są domowe sposoby, by przyspieszyć powrót do zdrowia i pełni sił. Zobaczcie, jak w naturalny sposób wesprzeć organizm w walce z chorobą.

W niedzielę (26 września) nad Zalewem Zemborzyckim odbył się bieg z cyklu „Jesienna Dycha”. Kilkuset uczestników imprezy pokonało dystans 10 km wokół zalewu. W trakcie wydarzenia odbyły się także biegi przeznaczone dla dzieci i młodzieży - „Przez Metry po Kilometry”. To były prawdziwe sportowe emocje! Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.