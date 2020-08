Prasówka Szczebrzeszyn 27.08.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.08.2020, w Szczebrzeszynie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób”?

Prasówka Szczebrzeszyn 27.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie GIS. Do Polski dotarł nowy, śmiertelnie niebezpieczny narkotyk. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i już uśmiercił kilkanaście osób Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed nowym narkotykiem. Nazywa się 4F-MDMB-BICA i jest już odpowiedzialny za śmierć co najmniej kilkunastu osób! Nowy narkotyk w Polsce należy do grupy syntetycznych kannabinoidów. 📢 Niedzielski: Chcemy zaproponować skrócenie czasu kwarantanny z 14 do 10 dni. Resort zdrowia przedstawił nową listę powiatów z obostrzeniami W przypadku kwarantanny chcemy zaproponować jej skrócenie do 10 dni- powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.- Mamy na to dowody, m.in. z Norwegii ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie powoduje wielkiego wzrostu ryzyka w stosunku do czternastodniowej kwarantanny- dodał.

📢 Record Store Day 29 sierpnia 2020. Z tej okazji premiera winyla "Szprycer" Taco Hemingway'a. W Polsce bierze udział ponad 30 sklepów [LISTA] Record Store Day to święto. W tym roku przy okazji pierwszej części RSD już 29 sierpnia 2020 r. premiera płyty winylowej "Szprycer" Taco Hemingway'a. 📢 Dzieci zarażają koronawirusem mocniej niż dorośli! Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli przed powrotem do szkół? Najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że dzieci mogą zarażać koronawirusem w dużo większym stopniu niż dorośli. Poziom wirusa w ich organizmie jest bowiem wyższy niż u dorosłych ciężko chorujących na COVID-19! Tymczasem uczniowie w całej Polsce szykują się do powrotu do szkół. Jak dyrektorzy przygotowują swoje placówki na otwarcie? I czy rodzice poślą do nich swoje pociechy?

📢 Koronawirus w Polsce i w woj. lubelskim. 887 nowych przypadków w kraju, w tym 14 w naszym regionie Ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartkowym komunikacie o 887 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. 14 z nich dotyczy woj. lubelskiego. W ostatnich godzinach w szpitalu w Lublinie zmarła też kolejna pacjentka z infekcją Covid-19. Była mieszkanką woj. podkarpackiego. Miała 67 lat. 📢 Styl casual: denim do pracy, na weekend i imprezę. Z czym go łączyć i jakie modele wybrać? Jeans to nie tylko klasyka i baza stylizacji. Kolory, modele stylizowane na minione dekady i przetarcia pozwalają wyrazić indywidualny styl i zadać szyku, także po godzinach. 📢 Kilkanaście tysięcy złotych miesięczne w tym zawodzie to norma. "Im węższa specjalizacja tym wyższe zarobki" Przez pandemię znacznie wzrosła liczba ogłoszeń dla pracowników z branży IT. Obecnie pomimo sytuacji pandemicznej i niepewnej gospodarki, pracownicy IT dyktują warunki pracodawcom. - Mediana najniższych oferowanych zarobków w branży IT w 2020 roku wyniosła 12 tys. zł, co jest kwotą o 2 tys. zł wyższą niż w analogicznym okresie. Najwyższe oferty natomiast były w granicach nawet 17 tys. zł- tłumaczy w rozmowie z AIP Daniel Olejniczak, wiceprezes Bonair S.A.

📢 Początek roku szkolnego. Wracają dodatkowe zasiłki opiekuńcze. MEN luzuje zasady sanitarne Rodzice, którzy muszą opiekować się dziećmi ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach z powodu pandemii, mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy. - Będzie on przyznawany do 20 września – poinformowała minister rodziny Marlena Maląg. Z kolei szef MEN Dariusz Piontkowski wyjaśnił jak od 1 września będą funkcjonowały szkoły i przedszkola..

📢 Nawałnica nad Lubelszczyzną. Zobacz krajobraz po burzy Sprawdziły się niepokojące prognozy pogodowe dla woj. lubelskiego. W środowe popołudnie nad regionem szalały burze i nawałnice. Najwięcej szkód wyrządziły w powiatach: ryckim, lubelskim i łukowskim. Zobaczcie zdjęcia.

Ukraina zamyka granice dla cudzoziemców