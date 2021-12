Prasówka Szczebrzeszyn 26.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Świąteczne utwory goszczą w rozgłośniach radiowych od wielu dni. „Last Christmas”, „All I want for Christmas is You” czy „Jingle Bells” - każdy z nas słyszał te utwory przynajmniej raz w życiu. Tworząc świąteczną playlistę warto jednak pamiętać nie tylko o zagranicznych hitach, ale także tych z rodzimego podwórka. Wiecie, że lubelscy artyści również chętnie tworzą autorskie świąteczne utwory lub z przyjemnością użyczają swojego głosu do stworzenia własnej aranżacji popularnych kolęd czy pastorałek? W tej galerii znajdziecie zbiór klimatycznych piosenek, śpiewanych przez wokalistów związanych z naszych regionem. Sprawdźcie, czy znacie wszystkie te utwory, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.