Prasówka Szczebrzeszyn 26.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w niedzielę (26.09) kolejny raport dotyczący zakażeń koronawirusem w kraju. Tym razem w Polsce odnotowano 643 nowe zarażenia, z czego aż 122 dotyczy Lubelszczyzny - co daje naszemu regionowi, niechlubne drugie miejsce pod kątem największej ilości dobowy zachorowań. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie w województwie lubelskim mieszkańcy szczepią się niechętnie. W galerii znajdziecie 10 miejscowości w naszym regionie, w których zaszczepiono najmniejszy odsetek mieszkańców. Czy Twoja gmina znalazła się w tym rankingu? Aby to sprawdzić kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Znalezienie mieszkania do wynajęcia w dobrej cenie i z odpowiednim metrażem coraz częściej graniczy z cudem. A przynajmniej właśnie tak widzą to internauci, którzy stworzyli mnóstwo MEMÓW dotyczących ofert wynajmu mieszkań. Zobacz najlepsze z nich! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Ludzie w całej Polsce odbierają SMS-y, w których są informowani o rzekomym objęciu ich 10-dniową kwarantanną. W wiadomości pojawia się link i prośba, by go kliknąć w celu przeczytania dalszych informacji. Stacje sanitarne w całym kraju ostrzegają, że te SMS-y mogą być próbą wyłudzenia danych lub inne niebezpieczne działanie dotyczące danych zawartych w telefonie. Nie klikajcie w ten link!

Lasy Państwowe rozpoczęły akcję „Jesień 2021”. Straż Leśna będzie sprawdzać m.in. czy osoby wybierające się do lasów nie śmiecą i nie płoszą zwierząt. Mandat za takie wykroczenia może wynieść do 500 zł, ale sprawa może zostać także skierowana do sądu, gdzie kara może wzrosnąć.

Od 2023 roku matura z matematyki będzie przeprowadzana na nowych zasadach. W związku z tym Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała Informator, w który prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Niestety, jak twierdzą eksperci, wiele zadań przedstawionych w Informatorze odbiega znacząco formą zapisu treści oraz poziomem trudności od dotychczas pojawiających się na egzaminie. Świętokrzyscy nauczyciele nie zamierzają biernie czekać na dramat uczniów dlatego postanowili interweniować w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej! Nasi pedagodzy mówią wprost, że Informator jest pełen wymagań absolutnie niedostosowanych do poziomu podstawowego matury i jeżeli nic się nie zmieni to egzamin dojrzałości będzie znacznie trudniejszy, a przypomnijmy, że już obecnie matematyka ma najniższy współczynnik zdawalności wśród wszystkich przedmiotów maturalnych.