Prasówka Szczebrzeszyn 23.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Do nietypowego spotkania doszło w Lublinie na ulicy Wyścigowej. 21 września po godzinie 5 przez jezdnię postanowił przebiec… jeleń. Nagranie z udziałem zwierzęcia obiegło sieć.

55 panelistów i moderatorów, 13 debat, 3 dni i tysiące uczestników – tak w liczbach wygląda zakończony w niedzielę 11. Kongres Polska Wielki Projekt, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Polska-Europa-Przemiany”.

Badacze z Australii odkryli leczniczy potencjał związku z orchidei w terapii raka prostaty. To erianina, która występuje w storczyku Dendrobium chrysotoxum. Roślina jest nie tylko popularnym kwiatem ozdobnym, ale też cenionym surowcem m.in. w tradycyjnej medycynie Chin. Działa przy tym nie tylko na wczesne stadia rozwoju nowotworu gruczołu krokowego, które są zależne od androgenów. Odkrycie to nadzieja dla pacjentów, wśród których co piąty nie jest podatny na standardowe leczenie.