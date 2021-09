Prasówka Szczebrzeszyn 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej chce podnieć opłaty lotniskowe. Podwyżka ma wynieść nawet 70 procent. – To dobijanie regionalnych lotnisk – alarmuje poseł Michał Krawczyk z Koalicji Obywatelskiej.

Które produkty spożywcze są najlepsze jesienią, a po które lepiej nie sięgać? Owoce i warzywa sezonowe to takie, które wyrosły i zostały zebrane w aktualnej porze roku. Obecnie w sklepach mamy dostęp do prawie wszystkich warzyw i owoców niemal przez cały rok. Które z nich są jednak najlepsze jesienią? W których o tej porze roku nie znajdziemy pełni składników odżywczych? Zobacz, co mówią na ten temat specjaliści.