Prasówka Szczebrzeszyn 20.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

W województwie lubelskim strażacy wyjechali dziś (19 lutego) do potrzebujących 372 razy. Wichura połamała drzewa, uszkodziła budynki i przyczyniła się do zdarzeń drogowych, z których jedno skończyło się śmiercią.

Jeszcze niedawno oglądaliśmy go w programie „The Voice of Senior”, który zresztą wygrał „jego człowiek”. Teraz dotarła do nas wiadomość, że Witold Paszt – pochodzący z Zamościa założyciel zespołu VOX zmarł w piątek, 18 lutego. Artysta miał 68 lat

Od północy strażacy z województwa lubelskiego otrzymali ponad 160 zgłoszeń w wyniku wichur, które przechodzą nad regionem. - Ta lista jest ciągle aktualizowana, bo zgłoszeń przybywa – przyznaje dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.