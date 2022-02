Prasówka Szczebrzeszyn 16.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Szczebrzeszynie nie minęło Cię nic ważnego

Dzień Singla to święto obchodzone 15 lutego. Jak jednak obchodzić tak dziwną okazję? Przykładowo, z grami typu single player. Oto trzy najnowsze propozycje, które mogą zainspirować was dziś wieczór do gry solo.

Lidl, Aldi, IKEA, galeria handlowa Promenada – te firmy nie tylko zajmują się handlem, ale też budują mieszkania i domy. Do zostania deweloperem zachęcają wysokie zyski ze sprzedaży i wynajmu nieruchomości.

Polska obfituje w wiele pięknych miejsc i atrakcji. Wśród nich są z pewnością parki miniatur, które oprócz zapewnienia wspaniałej rozrywki mają wartość edukacyjną. To jedne z najlepszych miejsc do spędzenia wolnego czasu - bez względu na to, czy wybieramy się tam całą rodziną, czy samotnie. Przedstawiamy najlepsze parki miniatur, do których warto wybrać się będąc na południu Polski!