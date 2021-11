Pogoda dla Szczebrzeszyna na dzisiaj (17.11). Prognoza pogody na środę

Według meteorologów, dzisiaj w Szczebrzeszynie może wiać z prędkością do 10 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić -3°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.