Otwarte kąpieliska w Szczebrzeszynie i okolicy 1.09.2020. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Jakie kąpieliska są otwarte w Szczebrzeszynie 1.09.2020? Pochodzisz ze Szczebrzeszyna i szukasz miejsca, gdzie można popływać? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Zastanawiasz się, czy na Twoim ulubionym kąpielisku w Szczebrzeszynie rozpoczął się już sezon? Sprawdź, czy kąpieliska w w Szczebrzeszynie są już czynne. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Szczebrzeszynie. Niezbędne informacje dotyczące kąpielisk w Szczebrzeszynie znajdziesz w naszym atykule. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Sprawdź na naszej liście, które kąpieliska są otwarte w Szczebrzeszynie.

Kąpielisko: Stawy „Echo" Kąpielisko: Moczydło Adres kąpieliska: Nielisz, Nielisz Akwen kąpieliska: Zbiornik Nielisz Długość linii brzegowej kąpieliska: 130m Sezon kąpielowy: 20/06/2020 - 19/08/2020 Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00 Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli Data badania kąpieliska: 18.08.2020 Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Moczydło znajduje się: Teren ogrodzony

Wyznaczona strefa w wodzie

Na kąpielisku jest pomost, molo

Możliwość cumowania sprzętu wodnego

Punkt czerpania wody

Dostępne dla osób niepełnosprawnych

Kosze na śmieci

Toaleta

Natryski

Przebieralnie

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Miejsce do kąpieli dla dzieci

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna Na kąpielisku Kąpielisko: Moczydło panują następujące warunki: data ostatniego pomiaru: 19.08.2020

temperatura powietrza: 19°C

temperatura wody: 23°C

prędkość wiatru: 0 m/s

flaga: Biała Kąpielisko: Stawy „Echo" Adres kąpieliska: Zwierzyniec, Plażowa 2 Akwen kąpieliska: Rzeka Świerszcz Długość linii brzegowej kąpieliska: 40m Sezon kąpielowy: 27/06/2020 - 31/08/2020 Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00 Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli Data badania kąpieliska: 24.08.2020 Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Stawy „Echo" znajduje się: Wyznaczona strefa w wodzie

Punkt czerpania wody

Dostępne dla osób niepełnosprawnych

Kosze na śmieci

Toaleta

Natryski

Przebieralnie

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Miejsce do kąpieli dla dzieci

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna Na kąpielisku Kąpielisko: Stawy „Echo" panują następujące warunki: data ostatniego pomiaru: 20.07.2019

temperatura powietrza: 28°C

temperatura wody: 22°C

prędkość wiatru: 0 m/s

Kąpieliska w Janowie Lubelskim otwarte 1.09.2020 Co to jest kąpielisko? Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.

Kąpieliska mogą mieć również stworzoną plażę, gdzie można się opalać, czytać książkę na kocu czy odpoczywać. Kąpieliska często są strzeżone przez wyspecjalizowanych ratowników. Na terenie kąpieliska mogą znajdować się przebieralnie, toalety, punkty czerpania wody oraz natryski. Fajnym urozmaiceniem jest wydzielone miejsce na grill czy ognisko. Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.