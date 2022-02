Luty w Szczebrzeszynie: Przegląd prasy ze stycznia 2022 w Szczebrzeszynie, najważniejsze informacje miesiąca

Przegląd stycznia 2022 w Szczebrzeszynie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2022 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trendy dotyczące włosów zmieniają się bardzo często, jednak zwykle są to subtelne różnice. Modę na nową fryzurę często zapoczątkowują osoby znane z show-biznesu czy Instagrama. A co będziemy nosić w 2022 roku? Czy postawimy na wygodę i luźne uczesania jak w 2021 roku? Może nieco zaszalejemy z krótkimi i odważnymi fryzurami? A może pojawi się całkiem nowy pomysł na nasze włosy? Sprawdźcie, co będzie popularne w salonach fryzjerskich w 2022 roku!

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale największym miastem nadwiślańskim między Krakowem a Warszawą są Puławy: kojarzone z Zakładami Azotowymi Puławy oraz rodem Czartoryskich. Ale warto podkreślić, iż spacer po tym mieście potrafi zaskoczyć miłośników niedzielnych spacerów. Dlaczego? Wystarczy obejrzeć fotorelację naszego fotoreportera, który uwiecznił w obiektywie swojego aparatu różne zakątki tego miasta. Tak prezentują się Puławy w nowym roku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.