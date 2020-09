Kąpieliska w Szczebrzeszynie i okolicy. Które kąpieliska są czynne 1.09.2020?

Jakie kąpieliska są otwarte w Szczebrzeszynie 1.09.2020? Szukasz miejsca, w Szczebrzeszynie, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko w Szczebrzeszynie jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Szczebrzeszynie. Niezbędne informacje dotyczące kąpielisk w Szczebrzeszynie znajdziesz w naszym atykule. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Zobacz listę czynnych kąpielisk w Szczebrzeszynie i okolicy.

Kąpielisko: Stawy „Echo" Kąpielisko: Moczydło Adres kąpieliska: Nielisz, Nielisz Akwen kąpieliska: Zbiornik Nielisz Długość linii brzegowej kąpieliska: 130m Sezon kąpielowy: 20/06/2020 - 19/08/2020 Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00 Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli Data badania kąpieliska: 18.08.2020 Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Moczydło znajduje się: Teren ogrodzony

Wyznaczona strefa w wodzie

Na kąpielisku jest pomost, molo

Możliwość cumowania sprzętu wodnego

Punkt czerpania wody

Dostępne dla osób niepełnosprawnych

Kosze na śmieci

Toaleta

Natryski

Przebieralnie

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Miejsce do kąpieli dla dzieci

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna Na kąpielisku Kąpielisko: Moczydło panują następujące warunki: data ostatniego pomiaru: 19.08.2020

temperatura powietrza: 19°C

temperatura wody: 23°C

prędkość wiatru: 0 m/s

flaga: Biała Kąpielisko: Stawy „Echo" Adres kąpieliska: Zwierzyniec, Plażowa 2 Akwen kąpieliska: Rzeka Świerszcz Długość linii brzegowej kąpieliska: 40m Sezon kąpielowy: 27/06/2020 - 31/08/2020 Godziny otwarcia kąpieliska: 10:00 - 18:00 Ocena kąpieliska: Woda przydatna do kąpieli Data badania kąpieliska: 24.08.2020 Na terenie kąpieliska Kąpielisko: Stawy „Echo" znajduje się: Wyznaczona strefa w wodzie

Punkt czerpania wody

Dostępne dla osób niepełnosprawnych

Kosze na śmieci

Toaleta

Natryski

Przebieralnie

Maszt z flagą WOPR

Ratownik

Miejsce do kąpieli dla dzieci

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych

Do wglądu regulamin kąpieliska

Tablica informacyjna Na kąpielisku Kąpielisko: Stawy „Echo" panują następujące warunki: data ostatniego pomiaru: 20.07.2019

temperatura powietrza: 28°C

temperatura wody: 22°C

prędkość wiatru: 0 m/s

flaga: Biała Kąpieliska w pobliżu Szczebrzeszyna W okolicznych miejscowościach także są otwarte kąpieliska, na których możesz nacieszyć sie wodą. Zobacz, gdzie jeszcze możesz popływać albo popluskać. ZOBACZ KONIECZNIE Otwarte kąpieliska w Zamościu 1.09.2020

Czynne kąpieliska w Janowie Lubelskim 1.09.2020 Jakie wody można nazwać kąpieliskiem? Kąpieliska są fragmentem wód powierzchniowych, które są specjalnie oznakowane. Często znajdują się one przy naturalnych zbiornikach wodnych, na przykład przy jeziorach, rzekach i morzach. Wybranie się na kąpielisko to bardzo dobry pomysł na spędzenie czasu z przyjaciółmi w aktywny sposób. Teren kąpieliska może zawierać miejsce wydzielone dla dzieci, gdzie mogą one bezpiecznie korzystać z uroków kąpieliska.

Często tworzona jest również plaża przy kąpielisku, gdzie można odpoczywać i opalać się. Nad bezpieczeństwem najczęściej czuwają ratownicy, którzy obserwują kąpielisko. Przy kąpielisku mogą znajdować się przebieralnie, punkty sanitarne, natryski i punkty czerpania wody. W kąpielisku można pływać, kąpać się, moczyć nogi na pomoście czy grać. Czasami na kąpielisku znajduje się także miejsce na zrobienie grilla i ogniska. Dane pochodzą ze stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego.