Gdzie na spacer do 35 km od Szczebrzeszyna. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 grudnia?

Ścieżki spacerowe ze Szczebrzeszyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 35 km od Szczebrzeszyna, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Bukowa i Piaseczna Góra w Roztoczańskim Parku Narodowym

Stopień trudności: 2

Dystans: 6,32 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podejść: 122 m

Suma zejść: 119 m

Spacerowiczom ze Szczebrzeszyna trasę poleca Erishkigal

Trasa od wejścia do RPN (za opłatą) najpierw z podbiegiem pod Bukową Górę, a potem z powrotem do Pomnika Leśników i znów podbieg na Piaseczną Górę.

